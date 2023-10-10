260'ı çocuk 200'ü kadın... İsrail zulmüne dünya kör!
İsrail Gazze şeridine yönelik hava saldırılarında masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Hamas'ın askeri kolu Kassaö Tugayları'nın meşru müdafaa kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna barbarca saldırıyla karşılık veren siyonist İsrail, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
İsrail'in saldırılarında bilanço her geçen dakika artıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyonistlerin saldırılarında 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Gündem
Filistin için kritik temas! Erdoğan Putin ile görüştü