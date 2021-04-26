26.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا يَوْمُ الدّ۪ينِۙ ثُمَّ مَٓا اَدْرٰيكَ مَا يَوْمُ الدّ۪ينِۜ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْـٔاًۜ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ceza günü nedir bilir misin?"



"Evet, ceza günü nedir bilir misin?"



"O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah’ındır."

(İnfitâr Suresi - 17-19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’e yöneltilen bu sorular hesap gününün ne derece önemli ve dehşet verici olduğunu gösterir. O gün hiç kimse başkası için bir fayda sağlayamayacak, kimse kimseyi koruyamayacak; herkes kendisini düşünecek, kendi derdiyle uğraşacak, herhangi bir zararı dokunabilir korkusuyla çoluk çocuğundan, yakın akrabasından dahi kaçacaktır (bk. Abese 80/34-37).

O gün Allah izin vermedikçe hiçbir şefaatçi şefaat edemez. O gün hüküm yalnız Allah’ındır (krş. Bakara 2/255; Mü’min 40/16). O dilediği gibi tasarrufta bulunur; kimseye –dünyada verdiği gibi– kendi hayatı ve geleceği hakkında karar verip tasarrufta bulunma yetkisi vermez (Şevkânî, V, 459-460).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 571

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır.

Duasının karşılığı mükâfat olarak ya dünyada verilir veya âhirette ebedî bir surette ihsan edilir."



(Kenzü´l-Ummal, III / 328)