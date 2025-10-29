26 yıllık evliliği doğal gaz bitirdi

Türkiye'de boşanma davaları artarken Diyarbakır'da dikkat çeken bir boşanma davası yaşandı.

Diyarbakır'da yaşayan 26 yıllık evli çiftin iki çocuğu vardı. Üniversite çağına gelen çocuklarıyla ilgilenmeyen, eşine hiçbir maddi manevi destekte bulunmayan baba bir süre sonra anne ve çocuklarla iletişimini kesti. Evi terk eden babanın giderken üzerine kayıtlı doğal gazı kapattırması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.