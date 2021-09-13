26 yıldır böylesi olmadı! Bomba adım geldi... Herkes sıraya girdi

Genişleyen OSB’de tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor.

Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB’deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 11 binden 17 bine yükselecek.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB’de 435 tahsisli fabrikanın bulunduğunu, hâlihazırda 253 fabrikanın çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“İnşaatı süren, proje aşamasında olan fabrikaların tamamı 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanacak. Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır’ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. OSB’de çarklar 24 saat çalışıyor. Son 26 yılın en yüksek enerji rakamlarını son 6 ayda yakaladık.” (Türkiye gazetesi)