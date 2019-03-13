26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı Altı yıldır 'hırsızlık', 'kamu malına zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' gibi 23 ayrı suçtan aranan, 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin Akar isimli şüpheli, polis tarafından Manisa'da yakalandı.

Manisa'da, 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin Akar (38), polis ekiplerince yakalandı.



Altı yıldır 'hırsızlık', 'kamu malına zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' gibi 23 ayrı suçtan aranan, 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan evli ve 2 çocuk babası Metin Akar'ın, İzmir'in Dikili ilçesinden Manisa'ya geldiği tespit edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akar'ı takibe aldı. Polisin takibini fark edip kaçmak isteyen Akar, Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde bugün saat 10.00 sıralarında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Akar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede sağlık kontrolünden çıkarılırken Akar'ın kendini görüntüleyen gazetecilere, "Artık buraya kadarmış, tertemiz çıkacağız. Çocuğumuza, işimize, gücümüze bakacağız" demesi dikkat çekti.

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