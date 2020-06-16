26 yaşında 4 kitap yazan genç kendi işinin patronu oldu

Uşak’ta 26 yaşındaki üniversite mezunu genç, kendi kurduğu şirkette yayınevi faaliyeti yürütmenin yanı sıra 2’si roman 1’i hikâye ve 1’i şiir olmak üzere 4 kitap yazdı. Gencin hedefi ise işini genişleterek dünyaya açılabilmek.

Uşak’ta yaşayan Bedirhan Altın (26), 2018 yılında Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. En büyük hedefinin her zaman kitap yazmak ve bu alanda profesyonelleşmek olduğunu dile getiren Altın, kısa sürede yayınevi kurdu. Kurduğu şirkette ek olarak medya faaliyetleri de yürüten Altın, adından söz ettirmeyi başardı. 2’si roman 1’i hikâye ve 1’i şiir olmak üzere 4 kitap yazan Altın, kitaplarını şehir şehir gezerek tanıttı. Girişimci ruhuyla dikkat çeken genç şimdi ise dünyaya açılmak istiyor.

“Gerekli tüm çabayı gösterdik”

Küçüklüğünden beri hedeflerini gerçekleştirmek uğruna çok çaba harcadığını dile getiren Bedirhan Altın, “Benimki liseden beri devam eden bir serüven. Türk Dili ve Edebiyatı okumak aynı zamanda kitaplar yazmak, bu alanda editörlük, genel yayın yönetmenliği ve yapabiliyorsam da bir şirket kurma hedefim vardı. Bu uğurda elimizden gelen tüm çabayı gösterdik” dedi.

“Kazanmaya devam edeceğiz”

“Ruhunu Edebiyata Satan Adam”, “Ruhlarla Dans”, “29 Harf”, “Kırmızı” adında 4 kitap yazdığını kaydeden Altın, şunları söyledi:

“Kitaplarım 2 roman, 1 hikaye ve 1 şiir kitabı şeklinde. Girişimcilik ruhu içimde vardı. İyi işler yapmak her zaman hedefimizdi. Verdiğimiz mücadelenin sonucunda bu şirketleri kurduk. Medya şirketinde ve yazarlık konusunda elimizden geleni yapıp okurlarımızın ve çalışanlarımızı memnun etmek istiyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz.”