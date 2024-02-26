26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَٓاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرٖيفِ الرِّيَاحِ اٰيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir- rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır."



(Casiye Suresi - 5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar:

Zayıflara rıfk, anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."



Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)







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