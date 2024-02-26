  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail eski başbakanından Netenyahu için çağrı! 'Gece gündüz toplanın'

Milli savaş uçağı Kaan hamlesi! Türkiye formülü: Harcama düşerken NATO ülkelerinde artıyor

Türkiye'nin bir ili merak edildi! Enerji Bakanı Bayraktar son bilgilerini paylaştı: Faaliyetler hızlandı! Harekete geçti

Kuzey Kore liderinin “gizli” oğlu: O Koreli kim, ülke oğlunu neden basından uzak tutuyor?

Optimar Araştırma İstanbul'daki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: 1 puan öne geçti

TOKİ'den ev çıkanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran vatandaşı zengin edecek formülü açıkladı

Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! Tüm petrol sahaları ve limanlar kapatıldı

İngiliz medyasından kan donduran röportaj! Filistinli kadınlara taciz, küfür, hakaret ve dayak

Korelilerden tepki toplayan iddia: O ülke KF-21 savaş uçağı projesinde Türkiye'ye bilgi sattı

Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme
İSLAM 26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-02-26 07:37:00 -
26 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Şubat 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَٓاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرٖيفِ الرِّيَاحِ اٰيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir- rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır."

(Casiye Suresi - 5)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar:

  Zayıflara rıfk, anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)


   

 GÜNÜN SÖZÜ:



ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23