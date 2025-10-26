26 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٧) خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌۙ

(٨) مُهْطِعٖينَ اِلَى الدَّاعِؕ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(7-8) Gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar, “Bu, gerçekten zor bir gün!” derler.



(Kamer Suresi, 54/7-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ: O günün bu dünyadaki algılamalara göre tasavvur edilemeyeceğine veya ürküntü ve dehşet veren manzaralarla dolu olacağına işaret edilmiş olmalıdır. Âyetteki nükür kelimesiyle ilgili bir yoruma göre ise bu kısım “dünyadayken inkâr ettikleri gün” anlamı taşımaktadır (Zemahşerî, IV, 44; Râzî, XXIX, 33).





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Aç karnına hacamât (kan aldırma) daha faydalıdır.

Onda şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafızayı güçlendirir.

Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günü hacamât olmayın.

Dikkatle takip edin pazartesi veya salı günü olun.

Allah, Eyyûb (as)’ı o gün belâdan kurtardı.

O, çarşamba günü belâya maruz kalmıştı.

Cüzzâm ve baras (abraş) ancak Çarşamba gündüzünde veya gecesinde zuhur eder.”



Kaynak: İbn Mâce, Tıb, 22









