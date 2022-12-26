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İSLAM 26 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-26 08:00:00 - 2022-12-26 09:38:06
26 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"

(Mü'minun Suresi, 115)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

يقُولُاللَّهتَعالى : أَنَاعِنْدَظَنِّعبديبي،وأنامَعهُإذاذَكَرَني،فَإنذَكرَنيفينَفْسهِ،ذَكَرْتُهُفينَفسي،وإنْذَكَرَنيفيملإٍ،ذكَرتُهُ  فيملإٍخَيْرٍمنْهُمْ 

“Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.”

Kaynak: Buhârî, Tevhîd 15; Müslim, Zikir 2, 19, 50; Tevbe 1.
 

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