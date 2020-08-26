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Gündem 26 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu
Gündem

26 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu

Türkiye'de 26 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:15:00 - 2020-08-26 19:22:16
26 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte yeni hasta sayısı 1313 olarak açıklanırken 20 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün yapılan test sayısı ise 100 bin 109 olurken en çok test yapılan sayıya ulaşıldı. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 1002 oldu.

Türkiye koronavirüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 6 bin 183 olurken toplam vaka sayısı 262 bin 507 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos koronavirüs bilançosunu yorumlayarak, “Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak” dedi.

Dünkü rakamlar

Türkiye’de dün koronavirüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken bin 502 yeni vaka sayısı bildirilmişti.

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