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Eğitim

255 sözel puanla hangi bölüme girebilirim?

YKS tercihleri ne zaman? Üniversite sınavı sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler aynı zamanda kaç puanla nereye yerleşebileceklerini araştırıyor. Adaylar “Sözel 255 puanla hangi bölüme girebilirim?” , “Sözel 255 puanla hangi üniversiteye girerim” , “255 puanla hangi bölüme girerim” sorularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:02:00 -
255 sözel puanla hangi bölüme girebilirim?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Ardından öğrenciler açıklanan sınav soruları ve cevap anahtarlarıyla puanlarını hesaplamaya başladı. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Bu sebeple öğrenciler kaç puanla hangi okula gireceklerini inceliyor.

255 sözel puanla hangi bölüme girebilirim?

Sözel puanla üniversiteye yerleşecek olanlar hangi bölüme yerleşeceklerini inceliyor. İşte, puan başarı sıralaması kontenjanlar:

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir
Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

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Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

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