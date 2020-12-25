25.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَياًّ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـٔاً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"İnsan, "Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?" diyor."



"İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?"

(Meryem Suresi, 66-67) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İlk yaratılışı düşünmeyen insanlar, öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmekte ve çürüyüp toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmenin bir hayal ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Oysa insan ilk yaratılışını düşünürse kendisini yoktan var eden bir kudretin, ölüp toz toprak olduktan sonra onu yeniden diriltebileceğine kanaat getirir. Nitekim Allah Teâlâ başka âyetlerde de insanları ilk defa nasıl yaratmışsa öyle dirilteceğini, bunun kendisi için daha kolay olduğunu ifade buyurmuştur.







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al.' derler."



(Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)