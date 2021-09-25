25.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰيكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـٔاًؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٖيمٌ قَدٖيرٌࣖ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir.



İçinizden, (sahip oldukları) bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır.



Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir."

(Nahl Suresi - 70) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Yaratan da yaşatan da vakti geldiğinde vefat ettiren de Allah’tır; putlar vb. düzmece tanrılar değildir. İnsanın organik ve zihinsel yeteneklerinin en zayıf ve verimsiz noktaya geldiği ileri yaşlılık dönemine bu âyetin metnindeki deyimiyle, “erzel-i ömür” (ömrün en rezil, en düşkün dönemi) denmektedir.



İnsan için ölmek, çok yaşayıp böyle bir hale düşmekten daha hayırlı olabilir. Son tahlilde hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu en iyi Allah bilir; insan bilir iken bilmez olur; Allah’a gelince, O’nun ilmi de kudreti de eksiksiz, kusursuz ve sonsuzdur; mümine düşen O’nun hükmüne razı olmaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 420

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi."



(Müslim, Selâm 15)