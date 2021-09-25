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İSLAM 25.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-25 06:34:00 -
25.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰيكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـٔاًؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٖيمٌ قَدٖيرٌࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir.

 İçinizden, (sahip oldukları) bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da  vardır.

 Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir."

 (Nahl Suresi - 70)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

 

Yaratan da yaşatan da vakti geldiğinde vefat ettiren de Allah’tır; putlar vb. düzmece tanrılar değildir. İnsanın organik ve zihinsel yeteneklerinin en zayıf ve verimsiz noktaya geldiği ileri yaşlılık dönemine bu âyetin metnindeki deyimiyle, “erzel-i ömür” (ömrün en rezil, en düşkün dönemi) denmektedir.

İnsan için ölmek, çok yaşayıp böyle bir hale düşmekten daha hayırlı olabilir. Son tahlilde hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu en iyi Allah bilir; insan bilir iken bilmez olur; Allah’a gelince, O’nun ilmi de kudreti de eksiksiz, kusursuz ve sonsuzdur; mümine düşen O’nun hükmüne razı olmaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 420

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi."

(Müslim, Selâm 15)

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