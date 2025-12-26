  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Demek ki neymiş, Türkiye haklıymış!.. Batı’nın özgürlük maskesi düştü

26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

26 Aralık 1424: İbn Ineb'nin vefatı (Seyyid-Şerif-Âlim)
Gündem 250 metrelik uçurumdan Zap'a düşen Sude hayatını kaybetti
Gündem

250 metrelik uçurumdan Zap'a düşen Sude hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
250 metrelik uçurumdan Zap'a düşen Sude hayatını kaybetti

Hakkari girişindeki Seyir Tepe mevkisinde 23 yaşındaki Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki araç, 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Suyun içinde hurda yığınındaki araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Hakkari'deki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki otomobil, 250 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Ekiplerce ambulansa taşınan Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı mevkide geçen ay da yine kaza meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23