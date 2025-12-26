250 metrelik uçurumdan Zap'a düşen Sude hayatını kaybetti
Hakkari girişindeki Seyir Tepe mevkisinde 23 yaşındaki Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki araç, 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Suyun içinde hurda yığınındaki araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.
Hakkari'deki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki otomobil, 250 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.
Ekiplerce ambulansa taşınan Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.
Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Sürücü Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aynı mevkide geçen ay da yine kaza meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.