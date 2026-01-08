  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 250 kilometre hız yaptı kendini ihbar etti
Yerel

250 kilometre hız yaptı kendini ihbar etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
250 kilometre hız yaptı kendini ihbar etti

Otomobiliyle 250 kilometre hıza ulaşan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobiliyle 250 kilometre hıza ulaşan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekiplerince tespit edilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otoyolda seyir halindeyken hız kadranının 250 kilometreyi gösterdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye atan aracın sürücüsünün M.I. olduğu belirlendi.
Kısa sürede yakalanan M.I. hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Trafikte dehşet anları! Yol vermedi diye önünü kesti, küfür edip tehdit etti
Trafikte dehşet anları! Yol vermedi diye önünü kesti, küfür edip tehdit etti

Yaşam

Trafikte dehşet anları! Yol vermedi diye önünü kesti, küfür edip tehdit etti

Topuklu trafik magandası herkese parmak ısırttı
Topuklu trafik magandası herkese parmak ısırttı

Aktüel

Topuklu trafik magandası herkese parmak ısırttı

Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi
Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi

Gündem

Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi

Trafikte aracından inip başka bir araca saldırdı: Binlerce liralık ceza yedi
Trafikte aracından inip başka bir araca saldırdı: Binlerce liralık ceza yedi

Gündem

Trafikte aracından inip başka bir araca saldırdı: Binlerce liralık ceza yedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23