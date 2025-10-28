  • İSTANBUL
Dünya

250 bin ton çöp Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
250 bin ton çöp Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor!

Gazze Belediyesi, şehir genelinde 250 bini aşkın çöp yığınının oluştuğunu, atık suların sokaklara karıştığını ve temiz su sıkıntısının giderek arttığını bildirdi. Açıklamada, bu durumun Filistinliler için ciddi çevre ve halk sağlığı tehditleri doğurduğu uyarısında bulunuldu.

Gazze Belediyesi, şehir genelinde 250 bini aşkın çöp yığınının oluştuğunu, atık suların sokaklara karıştığını ve temiz su sıkıntısının giderek arttığını bildirdi. Açıklamada, bu durumun Filistinliler için ciddi çevre ve halk sağlığı tehditleri doğurduğu uyarısında bulunuldu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih tarafından yapılan açıklamada, işgalci rejimin Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımında belediye araç ve ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini belirtti.

Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya." dedi.

Kent genelinde çöp yığınlarının giderek arttığını, bu nedenle kemirgenler ve haşerelerin çoğaldığını, bulaşıcı hastalık ve salgınların yayıldığını aktaran Nebih, işgalci rejimin Gazze Belediyesi ekiplerinin Cuhar ed-Dik'te bulunan çöp sahasına girişine müsaade etmediğini aktardı.

Nebih, şöyle devam etti:

"Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok."

"israil ordusu geri çekilme hattının doğusundaki bölgeleri tamamen kontrol altında tutuyor." diyen Nebih, bu nedenle belediye personelinin "Gazze'nin atıklarını bölgeye taşıyamadığını" vurguladı.

Nebih, "Lağım sularının sızıntısı yüzünden birçok cadde yaşanmaz hale geldi. Bu durum salgın hastalık riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

1
