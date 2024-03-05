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Gündem 250 bin dolarlık soruşturmaya izin
Gündem

250 bin dolarlık soruşturmaya izin

Yeniakit Publisher
2024-03-05 09:07:00 -
250 bin dolarlık soruşturmaya izin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasında market poşetinde bulunduğu belirtilen 250 bin dolar ile ilgili soruşturma izni verdi.

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

28 Şubat’ta siyasi kulisler Torun’un odasında bir poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu şaiyaları ile çalkalanmıştı. İddiaya göre, Torun, paranın kendisine ait olmadığını, o gün gelen ziyaretçilerin tek tek aranmasını istemişti. Torun’un danışmanları, ziyaretçileri tek tek aramışlar ve bir milletvekili, paranın kendisine ait olduğunu öne sürerek gelip almıştı. Yine o milletvekilinin de Veli Ağbaba olduğu belirtildi. Söylentinin hemen ardından Torun ve Ağbaba sert açıklamalarla olayı yalanladı. Gerçeklerin ortaya çıkması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe vereceklerini, kamera kayıtlarının incelenmesini ve konunun araştırılmasını talep edeceklerini bildirdiler. akit’in Meclis kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Ağbaba ve Torun, önce Whatsapp hattı üzerinden, konunun araştırılmasına ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığı ile paylaştılar ve ardından ıslak imzalı dilekçelerini verdiler. Kurtulmuş ise TBMM Genel Sekreterliği’ne olayın titizlikle araştırılması için talimat verdi. Genel Sekreter Talip Uzun da ivedilikle bir muhakkik görevlendirdi. Muhakkik, Torun’un katında görevli olan temizlik görevlisi ve diğer personelin ifadelerini alacak. Meclisteki ve otoparklardaki kamera kayıtları da tek tek incelenerek.

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