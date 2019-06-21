25 yıllık kazanımı tehlikeye atma! ‘Kim çaldı’ diyen aynaya baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde, Bahçelievler Toplu Açılış Töreni’ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’yi eleştirerek, “Bunlarda yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar, aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor” dedi. Bahçelievler’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Çıktığı televizyon programında Binali Bey’in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. Sayın Yıldırım ile televizyon programına çıkacakları zaman, programdan önce moderatörle Marmara Etap Oteli’nde bir araya geliyorlar, soruları onlar alıyor ve aldıkları bu sorularla beraber hazırlıklarını yapıyor ve o gece programa o şekilde çıkıyor. Bunların belgeleri bizde var. Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar” dedi.

CHP adayının sicili bozuk

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılındaki faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararına yolan açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından? Sayıştay tarafından. Yapılan yargılama sonunda bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Dolayısıyla bu adayın sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Şimdi bu şahıs, ‘Kim oyları çaldı?’ diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, aradaki fark 29 bin puandan 13 bin puana nasıl indi? Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek.”

Verileri FETÖ’ye mi taşıyacaktı?

İBB’de verilerin kopyalanmasına da değinen Erdoğan şöyle devam etti: “Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ... Bunlar hep verileri çalardı. Kimlerle? Yargıdaki elemanlarıyla. Burada da aynısını yaptılar. Neyse ki bu teşebbüsü, mahkeme kararı ile engellendi. Başka ne yapıyor? Kendisi Ankara’dayken, İstanbul’da evrak imzalıyor. Halbuki bir belediye başkanı, şehir dışına çıktığında, ona vekalet eden kişi imzaya yetkilidir.”

İstanbul’u yıkmaya geliyor

Bu kişinin hedef aldığı kesimlerden birinin de sivil toplum kuruluşları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları anlattı: “Güya bu kuruluşlara, belediye bütçesinden 100 milyonlarca lira para aktarılmış. Hepsi de kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere yönelik çalışmalar yürüten, eğitime, sağlığa, kültüre, spora hizmet eden, hayır hasenat işleri yapan bu tür kuruluşlarla ortak projeler yürütme dışında nakit olarak herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir. Yani bu kişi, İstanbullunun gönül köprülerini yıkmaya çalışıyor.”

CHP hâlâ millete tepeden bakıyor

“Aradan 25 yıl geçmiş ama kafalar hiç değişmemiş. Hâlâ millete tepeden bakıyorlar, hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. Bizim her tercihe saygımız sonsuzdur. Endişemiz, İstanbul’a ve ülkemize daha güzel bir gelecek hayal ediyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. Buradan CHP’ye HDP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne görev vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. İstanbul, her ne sebeple olursa olsun geleceği risk altına sokulabilecek, kazanımı tehlikeye atılabilecek bir şehir değildir.”