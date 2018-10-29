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25 yıldır aynı yerde nöbet tutuyorlar

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın 1993'te Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 5'i çocuk 33 sivil vatandaşı hunharca katletmesinin acısı hala dinmedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:11
25 yıldır aynı yerde nöbet tutuyorlar

1993'te Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde genç, yaşlı demeden 50 köylüyü kahvehaneye toplayıp üzerlerine kurşun yağdıran PKK'lı teröristlerin yaptığı vahşi katliam yürekleri dağlamıştı. O katliamda kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını kaybeden Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor. Mahallede 20'si resmi toplam 97 gönüllü korucu bulunuyor. Yavi'de 24 saat nöbet tutan o aslanlar ve köylüler konuştu.

15 yaşında 5 kurşun yedi

Katliamda kahvehaneyi işleten kardeşleri Hacı ve Rasim Yavilioğlu'nu kaybeden Salih Yavilioğlu, "Kahvemiz bu hain saldırıdan sonra 5 yıl kapalı kaldı. Köylülerin isteği, ısrarı üzerine tekrar açtıp 1998 yılında markete çevirdik. İki kardeşimi ve köylülerimizi kaybettim. Onların acısı her an yüreğimde" dedi. Terör örgütünün öldürmek için kahveye doldurduklarından biri de Bünyamin Yardımcı'ydı (38). Köyde koruculuk yapan Yardımcı, alçak saldırı olduğu zaman henüz 15 yaşındaydı. Yardımcı "Hain saldırıyı hiç unutmadım. Askeri kıyfat giyen teröristler köy kahvehanesine herkesi topladılar ve rastgele ateş ettiler. Vücuduma 5 kurşun isabet etti. Şehit olan köylülerden birisi benim üzerime düştüğü için sağ kurtuldum..."

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 07:11
  1. Erzurum
  2. çat
  3. PKK
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