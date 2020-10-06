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Yaşam 25 yaşındaki erkekte keşfedildi! 2 bin yıl önceye ait beyin bulundu
Yaşam

25 yaşındaki erkekte keşfedildi! 2 bin yıl önceye ait beyin bulundu

İtalyan bilim insanları Napoli'nin doğusunda yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücreleri keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:06:00 - 2020-10-06 14:40:28
25 yaşındaki erkekte keşfedildi! 2 bin yıl önceye ait beyin bulundu

İtalyan bilim insanları Napoli'nin doğusunda yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında şaşkınlık çıkaran bir keşif gerçekleştirildi.

25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücreleri keşfedildi.

Keşfin Milattan Sonra (M.S) 79 yılında volkanik patlama sırasında küle gömülü bir şehir olan Herculaneum'da yapıldığı kaydedildi. Araştırma ekibi, ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerini keşfettiğini duyurdu.

Araştırmayı yürüten Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, çalışma sırasında bir şey fark etti.

İskeletin yakın bölgesinde çalışan Petrone, "kafatasının içinden parıldayan cam gibi bir şey" gördüğünü ifade etti.

Bu yılın başlarında Petrone ve meslektaşları, bu parlak malzemenin, ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek, bozulmadan korunan sağlam beyin hücreleri olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

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Yorumlar

Maaleseff

Orda bile bukunmus ama. Ali karahasanoglunda bugun bile bukunamadi.
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