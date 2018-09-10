25 Ülkeden binlerce sporcu İstanbul Su Sporları Festivali'nde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 4. kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali, 9 Eylül Pazar günü Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda son buldu.

“Suya, Spora Dokun!” sloganıyla 8 Eylül Cumartesi günü başlayan 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleşen festivale Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı olmak üzere 2500 sporcu katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte İstanbul Su Sporları Festivali’ni ziyaret etti.

FLYBOARD İLE HAVADA TÜRK BAYRAĞI VE İBB BAYRAĞI AÇILDI

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki yarışmaları izleyen ve etkinlik alanını gezen Bakan Kasapoğlu ve Başkan Uysal, su topu şampiyonasını takip ederken jetski ve offshore yarışlarının startını verdi. Flyboard sporcusu özel bir gösteri sunarken denizin ortasında havada Türk Bayrağı ve İBB Bayrağı açtı. Sporcunun Türk Bayrağı ve İBB Bayrağı’nı deniz üzerinden Başkan Uysal ve Bakan Kasapoğlu’na teslim etmesi festival alanındaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gösterilerin ardından Bakan Kasapoğlu ve Başkan Uysal, su topu şampiyonasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Su Topu Turnuvası’nda şampiyon olan Macaristan’a madalyaları ve kupasını Bakan Kasapoğlu takdim ederken ikinci Karadağ’a ise kupasını Başkan Mevlüt Uysal verdi. Üçüncü olan Hırvatistan’a ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz verirken, turnuvada dördüncülüğü elde eden Türkiye ise kupasını Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu’dan aldı.

GELECEK YILLARDA KATILIM DAHA YÜKSEK OLACAK

Su Sporları Festivali’nde konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Su Sporları Festivali’ni bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlediklerini ve İstanbulluların ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Gelecek yıllarda festivalin katılımının daha da yüksek olacağının altını çizen Uysal, “Hem su sporları hem İstanbul deyince tabi ilgi büyük oldu. Temennimiz gelecek yıllarda İstanbul Su Sporları Festivali’nin bir dünya markasına dönüşmesi. Bu bir başlangıç. Bakanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbullulara yurt dışından gelen sporcularımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİN SU NOKTASINDAKİ AVANTAJINI İYİ KULLANMALIYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güzel bir organizasyona imza attığını dile getirerek, “Ülkemiz su noktasında ciddi avantajı olan bir ülke. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mevlüt Uysal’ın önderliğinde güzel bir organizasyona imza atmış. Biz de bakanlık olarak inşallah bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz. Halkımızın ilgisi alakası sporcularımızın bu konudaki katılımı bizi gerçekten ümitlendiriyor. Bizim de bu noktada hem uluslararası başarılar anlamında hem de spor kültürünün tabana yayılması noktasında hem yerel yönetimlerimizle işbirliklerimiz olacak hem de bakanlık olarak farklı politikalar projeler geliştireceğiz” diye konuştu.