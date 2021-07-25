Son günlerde koronavirüs vaka sayıları ciddi bir artış içerisinde. Vatandaşlar bu sebeple güncel rakamları ve salgında yaşanan yükselişin sebebini merak ediyor.

25 Temmuz korona vaka sayısı? Korona vakaları neden artıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Artan aşılama hızıyla rehavete kapılanların tedbirleri ihmal etmesiyle vaka sayıları yükselmeye başladı. Uzmanlar ayrıca ülkemizde delta varyantın yaygınlaşmaya başladığını, bunun da kabloya yansıdığını ifade ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vakalar sebebiyle sosyal medya hesabından, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun” paylaşımında bulundu.