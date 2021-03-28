25 senelik yol haritası hazır! İran ve Çin'den kritik imza

İran ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünün kutlandığı bir senede, iki ülke Tahran’da siyasi, stratejik ve ekonomik işbirliğini içeren 25 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Çin Radyosunun verdiği habere göre; İran hükümeti anlaşmadan övgüyle bahsetti. Dışişleri Bakanı Zarif anlaşmayı "25 yıllık tarihi bir stratejik yol haritası" olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmanın uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı ve İran'ın tüm sektörlerinin Çin'i “İran'ın en önemli ortağı” olarak gördüğünü söyledi.

İran Haber Ajansı'na (IRNA) göre Dışişleri Bakanı Zarif anlaşmayı imzaladıktan sonra, "Çin'in mutluluğu ve üzüntüyü paylaşan bir dost olduğunu" söyledi. Zarif aynı gün Twitter'da şunları yazdı: "Çinli dostum Wang Yi'nin Tahran'ı ziyaret etmesinden çok memnunum. İki taraf, kapsamlı stratejik çerçeve çerçevesinde küresel, bölgesel ve ikili işbirliğinin genişletilmesi konusunda iyi bir temasta bulundu.”

İmzalanan işbirliği planı, Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının teşviki için genel bir plan oluşturacak. Aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın korunmasına katkıda bulunacak.

İki ülke de anlaşmanın içeriğine dair daha fazla ayrıntı vermedi, sadece anlaşmanın siyasi, stratejik ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere 25 yıl süreceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "İran ile ilişkilerimiz mevcut durumdan etkilenmeyecek, kalıcı ve stratejik olacaktır. İran, diğer ülkelerle ilişkilerine bağımsız olarak karar veriyor ve tek bir telefon görüşmesi ile pozisyonunu değiştiren bazı ülkelere benzemiyor" dedi.

Reuters: Çin, etkisini Avrupa'ya genişletmeyi hedefliyor

Reuters, Çin-İran ikili anlaşmasıyla Çin'in “ekonomik ve siyasi etkisini Doğu Asya'dan Avrupa'ya önemli ölçüde genişletmeyi" amaçladığını yazdı.

Aynı zamanda bazı medya kuruluşları söz konusu anlaşmayı İran'ın ABD yaptırımlarını aşma çabası olarak gördü.

New York Times: ABD'nin çabalarını zayıflatabilir

New York Times, anlaşmanın ABD'nin İran'ı izole etme çabalarını zayıflatabileceği yorumunu yaptı.

Bloomberg: Meydan okuma

Bloomberg ayrıca Çin ve İran arasındaki dostane ilişkilerin şüphesiz ABD'deki Biden yönetimi için "bir meydan okuma" olduğuna inanıyor.