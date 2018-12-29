Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere, üniversitelerin elektrik-elektronik, endüstri, gıda, kimya, maden ve makine mühendisliği, hukuk, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun toplam 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak.

Son başvuru 9 ocak 2019

Sözlü sınav başvurusu için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018’de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili alanlarda belirlenen puanı almaları şartı bulunuyor. Başvurular, 9 Ocak 2019 saat 23.59’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘www.sanayi.gov.tr’ internet sitesinden yapılacak.