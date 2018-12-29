25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere, toplam 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak.29 Aralık 2018 Cumartesi 10:02
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere, üniversitelerin elektrik-elektronik, endüstri, gıda, kimya, maden ve makine mühendisliği, hukuk, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun toplam 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak.
Son başvuru 9 ocak 2019
Sözlü sınav başvurusu için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018’de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili alanlarda belirlenen puanı almaları şartı bulunuyor. Başvurular, 9 Ocak 2019 saat 23.59’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘www.sanayi.gov.tr’ internet sitesinden yapılacak.
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