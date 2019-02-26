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2.5 milyon vatandaşa iş, KOBİ’ye kredi müjdesi

“Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamın hayata geçirileceğini söyledi. 67 bin 348 KOBİ’ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldığını ifade eden Bakan Albayrak, “Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz” ifadesini kullandı.

26 Şubat 2019 Salı 11:11
2.5 milyon vatandaşa iş, KOBİ’ye kredi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Albayrak, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği “İstihdam Seferberliği 2019” programında konuşma yaptı.

Koordinasyon meyvelerini verdi

Bakan Albayrak, birçok platformda ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ’lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı. Bugün kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak, “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

‘Tek yumruk’

Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, “Bugün Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür” diye konuştu.

10 yılda 10 milyon yeni istihdam

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009’dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018’de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.

İşe alımda 3 ay süreyle destek

Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek, “Geçen cuma günü Mecliste kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak” ifadesini kullandı.

Yeni destek paketi bu hafta açıklanıyor

Finansmana erişim noktasında da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: “Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ’lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ’mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı geçerek belki de martın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:11
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
  5. Bakan Albayrak
  6. KOBİ
  7. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  8. AK Parti

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