25 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 375 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

25 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 175 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 621’a yükseldi.

9 bin 375 yeni vaka sayısı

Toplamda 52 milyon 817 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 104 testten 9 bin 375 yeni vaka sayısı, 693 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 203 bin 385 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 45 bin 508’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 667 olduğu açıklandı.