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Sağlık 25 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

25 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 25 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 19:37:00 - 2021-05-25 19:52:32
25 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 375 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

25 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 175 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 621’a yükseldi.

9 bin 375 yeni vaka sayısı

 

Toplamda 52 milyon 817 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 104 testten 9 bin 375 yeni vaka sayısı, 693 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 203 bin 385 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 45 bin 508’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 667 olduğu açıklandı.

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