25 kaçak göçmen daha yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri yaptıkları kontrollerde Gemici ile Eskiköy köylerinde Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.