  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup! İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!' QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde Erdoğan, Mah-ı Muharrem Oruç Açma Programı'nda konuştu: Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde Kızıldeniz’de İsrail Kuşatması: Kritik boğazlar ve limanlar tehdit altında MSB’den İsrail açıklaması: En büyük engel olmaya devam ediyor Kılıçdaroğlu elini bile sıkmadı! Zıp zıp Ali Mahir’e ‘pas geç’ tarifesi Hizmetçisini öldüren milletvekili tutuklandı! Papazdan aldığı rüşveti sus payı vermiş TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni 2025 yılı istatistiklerini açıkladı! İşte dikkat çeken o rakamlar
Yerel 25 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

25 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
25 kaçak göçmen daha yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri yaptıkları kontrollerde Gemici ile Eskiköy köylerinde Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenlere öfke bahane…Kuzey İrlanda’da Müslüman avı
Göçmenlere öfke bahane…Kuzey İrlanda’da Müslüman avı

Gündem

Göçmenlere öfke bahane…Kuzey İrlanda’da Müslüman avı

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı
Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

Yerel

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı
4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Gündem

4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23