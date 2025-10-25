25 Ekim 2022: İsmail Cerrahoğlu'nun vefatı (Tefsir Akademisi öncülerinden)

Hendek’te 1929 yılında doğan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968’de doçent, 1975’te profesör oldu.



Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.



Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, yazdığı eserler ve verdiği dersler ile Türkiye’de tefsir akademisinin oluşmasında öncü isimlerden oldu.







Eserleri: Kur’an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, Yahya İbn Sallam ve Tefsirdeki Metodu, Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Talat Koçyiğit’le), Kitabü’l İlel ve Marifeti’l-Rical Tahkiki (Talat Koçyiğit’le)



Ayrıca Cerrahoğlu’nun Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet İşleri Başkanlığına ait dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı.



25 Ekim 2022 günü 93 yaşında vefat eden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Hendek Merkez Yeni Camii’nde öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verildi.







Cenaze namazına, Cerrahoğlu’nun ailesi, yakınları ve öğrencilerinin yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.