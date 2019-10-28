25. Dönem POMEM PÖH alımı fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi açıklandı mı

Milyonlarca adayın beklediği 25. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavının belgelerine dair detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki ama POMEM fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi açıklandı mı? POMEM PÖH alımı fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? POMEM fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi sorgula...

25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır.

Dileyenler fiziki yeterlilik sınav giriş belgesini e-devlet üzerinden sorgulayarak çıakrtabilirler. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.