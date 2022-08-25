25 Ağustos 2015: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verilmesi

7 Haziran seçimlerinden sonra Anayasa’da belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan mecliste en fazla milletvekiline sahip olan Ak Parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu’na seçim hükümeti kurma görevi verdi.





25 Ağustos: 2017: Arakan'da Müslüman Katliamı



Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini söyledi.







Arakan'da yaşanılan yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız." dedi.

Sadece Arakan'ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara köyünde dün 900-1000 arasındaki Müslüman'ın öldürüldüğü bilgisini aktaran Schug, bu katliamdan sadece bir erkek çocuğun hayatta kaldığını belirtti.