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245 milyonluk nankörlük

CHP’nin sandık yolsuzluğunun sembolü haline gelen “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına destek veren oyuncuların tamamının, AK Parti iktidarı döneminde Kültür Bakanlığı’nın sinema sektörüne sağladığı parasal destek sayesinde servet edindikleri belirlendi. Siyasete alet olan oyuncuların yer aldığı yerli filmlere son 8 yılda 245 milyon TL destek sağlandığı bildirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 09:41
245 milyonluk nankörlük

AK Parti iktidarı döneminde Kültür Bakanlığı’nın parasal desteğiyle hareketlilik kazanan sinema sektörünün kaymağını yiyen oyuncuların, CHP’nin seçim hırsızlığını örtme figüranı olarak sahaya çıkması nankörlük olarak değerlendiriliyor. CHP’nin sandık yolsuzluğunun sembolü haline gelen “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına destek veren oyuncuların tamamının, AK Parti iktidarı döneminde Kültür Bakanlığı’nın sinema sektörüne sağladığı parasal destek sayesinde servet edindikleri belirlendi.

Yerli sinema, AK Parti ile parladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarlarının Türkiye’nin her sahasında başlattığı kalkınma hamlelerinin maddi çaptaki en büyük kazanımını sanatçı ve oyuncular edindi. Kültür alanındaki yatırımlarıyla cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran AK Parti hükümetleri, tükenmişlik seviyesindeki yerli sinema sektörüne adeta oksijen sağladı. Rakamların “nereden nereye” dedirttiği sektörler arasında bulunan sinema sahasına, 21 Temmuz 2004’te yayınlanan 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yüksek miktarlarda para aktarılıyor. Kültür Bakanlığı’nın yerli film projelerine son 8 yılda sağladığı mâli destek miktarı ise tam 245 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Yerli film projesi sayısı 2002 yılında sadece 9 iken, AK Parti iktidarındaki Kültür Bakanlığı’nın destekleri sayesinde 2018’de tam 180 yerli film vizyona girdi. AK Parti’den önce yerli yapımların izleyici sayısı 2 milyon iken, 2018’de bu rakam 44 milyona çıkarıldı.

Siyasete figüran oldular

AK Parti iktidarının şaha kaldırdığı sinema sektörünün gelir pastasından en çok sol tandanslı oyuncular nemalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hemen her tepki organizasyonunda yer alan söz konusu oyuncular, Gezi kalkışması ile başlayan süreçte AK Parti’nin devrilmesi için adeta savaş başlattı. Son olarak CHP’nin yerel seçimlerdeki sandık yolsuzluğunun sembolü haline gelen “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına destek veren oyuncuların neredeyse tamamı, AK Parti’nin çağ atlattığı sinema sektörünün kaymağını yedi. Kültür Bakanlığı’nın para desteğiyle yayınlanan filmlerden servet kazanan ancak AK Parti’ye karşı “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla savaş açan oyuncuların 2002 öncesi ve sonrasındaki film karnesi oldukça dikkat çekiyor.

Cem Yılmaz’dan Demet Akbağ’a

Sloganın bayraktarlığını yapan Cem Yılmaz, 2002’den önce yalnızca 3 film yayınlamışken, AK Parti döneminde 20 yapımda rol aldı. Yılmaz Erdoğan 2002’ye kadar 7 filmde oynayabilirken, 2002’den sonra 19 filmde cebini doldurdu. 

Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde yayınlanan filmlerde;Demet Akbağ 22, Selçuk Yöntem 14, Fırat Tanış 32, Sarp Apak 12, Hazal Kaya 11, Mine Tugay 7, Elçin Sangu 7, Eser Yenenler 3, Genco Erkal 3 kez rol aldı. Yönetmen ve senarist Gani Müjde ise AK Parti’den önce sadece 1 filmin yönetmenliğinde bulunurken 2002 sonrasında toplam 13 yapıma imza atarak köşeyi döndü.

Arpanın kaynağı ‘5224’

21 Temmuz 2004’te yayınlanan 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden sinema projelerine yüksek miktarlarda para aktarılıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:41
  1. AK Parti
  2. Kültür Bakanlığı
  3. CHP
  4. AK Parti iktidarı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. AK Parti hükümetleri
  7. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
  8. Yerli film projesi
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  10. Gezi kalkışması
  11. Cem Yılmaz
  12. Yılmaz Erdoğan
  13. Demet Akbağ
  14. Selçuk Yöntem
  15. Sarp Apak
  16. Hazal Kaya
  17. Mine Tugay
  18. Elçin Sangu
  19. Eser Yenenler
  20. Genco Erkal
  21. Gani Müjde
  22. 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun”
  23. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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