24.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"O gün (kişiye) ne malın-mülkün faydası olacaktır ne de çoluk-çocuğun.

Ancak kalb-i selîm (tertemiz bir kalp) ile Allâh'ın huzûruna gelenler (kurtulacaktır)."

(Şûarâ Suresi, 88-89) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Dünya ile benim ne alakam olabilir? Ben bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu... Sonra da orayı terk edip yoluna devam eden ...”



(Tirmizi, Zühd 44)