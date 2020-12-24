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İSLAM 24.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:55:00 -
24.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ   اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍۜ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O gün (kişiye) ne malın-mülkün faydası olacaktır ne de çoluk-çocuğun.

 Ancak kalb-i selîm (tertemiz bir kalp) ile Allâh'ın huzûruna gelenler (kurtulacaktır)."

 (Şûarâ Suresi, 88-89)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Dünya ile benim ne alakam olabilir? Ben bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu... Sonra da   orayı terk edip yoluna devam eden ...”

(Tirmizi, Zühd 44)

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