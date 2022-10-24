24.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَياًّ



اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـٔاً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"İnsan, “Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?” diyor."



"İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?"



(Meryem Suresi - 66-67) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

İlk yaratılışı düşünmeyen insanlar, öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmekte ve çürüyüp toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmenin bir hayal ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Oysa insan ilk yaratılışını düşünürse kendisini yoktan var eden bir kudretin, ölüp toz toprak olduktan sonra onu yeniden diriltebileceğine kanaat getirir. Nitekim Allah Teâlâ başka âyetlerde de insanları ilk defa nasıl yaratmışsa öyle dirilteceğini, bunun kendisi için daha kolay olduğunu ifade buyurmuştur (bk. Rûm 21/27; Yâsîn 36/79).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612-613





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Bahtiyar kişi, fitneden kaçınan kimse ile belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona!"



(Ebu Davud, Fiten 2)

GÜNÜN SÖZÜ:





