24.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنٖينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti; sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı.

Onlar yine de bâtıla inanıp Allah’ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?"

(Nahl Suresi - 72) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Kadınlar da erkekler de aynı kökten, insan türündendir; dolayısıyla birbirine eşit konumda olup ilke olarak cinsiyet farkı bir ayırım sonucunu doğurmaz; hatta evlât ve torunlar da (sürüp giden nesiller) ana babalarıyla temel değerlerde eşittirler. Bu sebeple karşılıklı hak ve sorumlulukların dayanağı ontolojik değil ahlâkîdir.

Şu halde cinsiyet farkı ve bunun bir sonucu olan üreme süreci, evlilik, aile kurumu ve bu kuruma bağlı olarak koca, eş, evlâtlar, torunlar şeklinde statülerin oluşması, insan hayatını geliştiren, zenginleştiren, değerlerin oluşmasına zemin oluşturan ilâhî lutuflardır, nimetlerdir.

Bu sebeple Allah-insan ilişkisine ve insanların hayattaki gerçek rollerine bu şekilde bakmayan, Allah’ın birliği, irade ve kudretinin mutlaklığı inancına aykırı olarak tamamen cansız ve güçsüz nesnelere Allah’a denk bir değer yükleyen müşrikler, âyette “bâtıla inanıp Allah’ın nimetine karşı nankörlük etmek”le suçlanmaktadır.





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir kimse boş bir yerde bulunup da namaz vakti girse, abdest alsın.

Eğer yalnız ikamet alırsa (kamet getirirse), kendisiyle birlikte iki melek namaz kılar.

Eğer hem ezan okur, hem ikamet alırsa, kendisiyle beraber cünud-u ilahiyeden iki ucu görünmez bir cemaat namaz kılar.”



(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, IV/381-382)