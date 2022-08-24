24.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَعَاداً وَثَمُودَا۬ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْࣞ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبٖيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرٖينَۙ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Âd ve Semûd kavimleri de öyle. Onların durumlarını meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor.



Şeytan onlara, (kötü) işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı; oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi."

(Ankebût Suresi - 38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âd ve Semûd iki eski Arap kavmidir. İlkine Hûd aleyhisselâm, ikincisine de Hz. Sâlih peygamber olmuştur (bilgi için bk. A‘râf 7/65-79).

Âyette şeytanın, bu toplulukların yapıp ettikleri üzerindeki etkisinden söz edilmekle birlikte, aslında onların gerçeği görme yeteneğine (istibsâr) sahip oldukları özellikle belirtilmektedir. Bu açıklama, insanın çeşitli olumsuz motivasyonlara rağmen, bunları aşacak zihinsel ve iradî güçlerle donatılmış bulunduğunu göstermesi bakımından özel bir önem taşır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 269







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz.



Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin."



(Suyuti, Camiu’s-Sağir, 1/441, No: 858)





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