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Dünya 24 yıl sonra ilk! Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
Dünya

24 yıl sonra ilk! Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:18:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün uzun süredir merakla beklenen gezisini gerçekleştirerek Kuzey Kore'ye gidecek. Kremlin, aylar süren spekülasyonlar sonrası iki gün sürecek ziyareti doğruladı. Peki masada hangi başlıkların olması bekleniyor?

Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ayak basacak. Rusya lideri Kuzey Kore'yi daha önce en son 2000'de ziyaret ettiğinde, Kuzey Kore'yi mevcut lider Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il yönetiyordu.Putin, Kim Jong Un'la son olarak Eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde görüştü ve Kuzey Kore liderinin davetini kabul etti. İki lider arasında daha önce yapılan görüşmeler, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin çerçevesini çizmeye yönelikti.

MASADAKİ BAŞLIKLAR NELER?

Putin'in Kuzey Kore ziyareti ise ilişkilerde ne çapta ilerleme sağlandığının gösterilmesi açısından önemli olacak.Putin-Kim zirvesi küresel düzeyde dikkat çekiyor. Bunun nedeni, iki liderin görüşmesinde, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği düzeyi konusunda yeni bir mutabakata varılabilecek olması.İki ülkenin kültür, tarım, ekonomi, turizm gibi sektörlerde de ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta da, Putin'in, Kuzey Kore'nin ileri düzeydeki silah ve nükleer programlarıyla ilgili olarak neler söyleyeceği.Güney Kore'de Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nden Dr Kim Dong-yup, zirvenin muhtemelen, gerçek sonuçlara yol açacak derin tartışmaların yapılacağı bir forumun ötesine geçeceğini söylüyor.Rusya'nın Güney Kore ile ilişkileri yeniden tesis etme ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, Kuzey Kore ile ilişkileri provokatif bir işbirliği şeklinde sürdürmesi pek olası değil.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yaklaşık 2,5 yıldır sürüyor. Kuzey Kore ve Rusya bu süreçte askeri teçhizatta giderek birbirlerine daha fazla bağımlı hale geldi.Kore Üniversitesi'nde Birleşme ve Diplomasi Bölümü'nden Profesör Dr Nam Sung-wook, Putin-Kim görüşmesinde önemli bir gündem maddesinin de, "Ne kadar Kuzey Kore yapımı silahın daha Rusya'ya gönderilmesi" olacağını söylüyor.Dr Nam Sung-wook, görüşmelerde konvansiyonel silahları içeren kısa vadeli anlaşmaların da ötesine geçilebileceğine inanıyor. Rusya ve Kuzey Kore, daha yakın askeri işbirliği yapılmasında anlaşabilir, anlaşma ortak silah sistemleri geliştirilmesini de kapsayabilir.Kuzey Kore'nin, Rusya'ya silah tedariği karşılığında, gıda ve yakıttan fazlasını talep etmesi bekleniyor.Dr Nam'a göre Kuzey Kore, Mayıs ayında başarısızlıkla sonuçlanan askeri keşif uydusu fırlatma denemesi sonrası Rusya'dan, havacılık teknolojisinde teknik destek isteyebilir.

Rusya ve Kuzey Kore muhtemelen ekonomik iş birliğini artırmayı da tartışacak. Dong-A Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Diplomasi Bölümü'nden Profesör Dr Kang Dong-wan, Kuzey Kore'nin halen Rusya'dan en çok "işçilerin döviz gelirine" ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu da Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla işçi göndermesi ihtimalini artırıyor.Rusya'nın ise bunun karşılığında, savaşta yıkılan binaların yeniden inşası ve hasar alan altyapının yeniden tesisi ile ekonomisini canlandırmak için işgücüne ihtiyacı var.Dr Kang, Putin ve Kim'in, Kuzey Kore'den göçmen işçilerin Rusya'ya getirilmesini tartışabileceklerini söylüyor.

 
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