24 saatte iki farklı söylem! Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistanlı göçmenlere ilişkin 24 saat içinde birbirinin tam zıttı iki açıklamaya imza attı.

'Sürüler halinde geliyorlar'

Dün Afganistanlılarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde." demişti.

'Hareketlilik yok'

Afaganistanlıların Türkiye'ye düzensiz göçlerine ilişkin konuşmasının üzerinden 24 saat geçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Kapıköy sınır kapısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında, "Değerli basın mensupları. Kapıköy sınır kapısındayız. Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok. Gümrük yetkilileri ile görüştük. Burada TOBB yetkilileri de var. Onlarla da görüştük. Olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.