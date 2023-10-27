24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü

İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ederken son 24 saatte 250'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, çatışmaların 21. gününde Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri dün gece Hamas'ın Han Yunus Taburu Komutanı Madhat Mubaşir'in öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mübaşir'in keskin nişancı saldırılarında yer aldığını ve İsrail kasabalarına karşı kullanılan büyük patlayıcılardan sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hamas: 50 İsrailli esir, İsrail'in saldırılarında öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 280 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı raporda, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, Yahudi yerleşimciler, Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı geride kalan 3 haftada 280 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, 6'sı Nablus, 1'i Ramallah yakınlarında olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

trt'nin aktardığı haberde: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.