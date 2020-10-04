24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Muhammed Ali’nin Türkiye’de ikamet eden ailesini korumak için Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.
Darbeci Sisi’nin adamları, Ali’nin ailesini kaçırılma ve cinayetle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Sisi karşıtı gösterilerin odağında yer alan iş insanı Muhammed Ali, yayımladığı bir videoda, çocuklarının Türkiye'de yaklaşık 9 aydır güven içinde yaşadığını açıkladı.
Çocuklarının ölüm tehdidi aldığını dile getirilen Mısırlı muhalif iş insanı Ali, arabalarına güvenlik kameraları taktıklarını dikkat çekerek, 2 Ekim Cuma günü eşinin Türk güvenliğine şikâyette bulunduğunu söyledi.
24 saat süre
Çocuklarının arkadaşlarının evine bile bulaştıklarını hatırlatan Ali, 24 saat verdiklerini ve çocuklarını öldüreceklerini söylediklerini aktardı.
2 Ekim Cuma günü eşinin Türk güvenliğine şikâyette bulunduğunu sözlerine ekleyen Ali, "Çocuklarım sizin, Türk hükümeti ve halkının himayesinde. Türk halkına ve hükümetine olan güvenimiz tam” dedi.