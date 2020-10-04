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Dünya 24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:37:00 -
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Muhammed Ali’nin Türkiye’de ikamet eden ailesini korumak için Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.

Darbeci Sisi’nin adamları, Ali’nin ailesini kaçırılma ve cinayetle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sisi karşıtı gösterilerin odağında yer alan iş insanı Muhammed Ali, yayımladığı bir videoda, çocuklarının Türkiye'de yaklaşık 9 aydır güven içinde yaşadığını açıkladı.

Çocuklarının ölüm tehdidi aldığını dile getirilen Mısırlı muhalif iş insanı Ali, arabalarına güvenlik kameraları taktıklarını dikkat çekerek, 2 Ekim Cuma günü eşinin Türk güvenliğine şikâyette bulunduğunu söyledi.

24 saat süre

Çocuklarının arkadaşlarının evine bile bulaştıklarını hatırlatan Ali, 24 saat verdiklerini ve çocuklarını öldüreceklerini söylediklerini aktardı.

2 Ekim Cuma günü eşinin Türk güvenliğine şikâyette bulunduğunu sözlerine ekleyen Ali, "Çocuklarım sizin, Türk hükümeti ve halkının himayesinde. Türk halkına ve hükümetine olan güvenimiz tam” dedi.

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Yorumlar

atakan699

türkiye bun is adamina sahip cikmali, ailesi ve kendisi emanet
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sizofren savar

AİLENİ CHP Lİ BELEDİYENİN OLDUGU SEHİRDE OTURTUYORSAN ONLARI BULMALARI 1 GUN BİLE SURMEZ....
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