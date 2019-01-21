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24 saat içinde iki maç yönetecek! TFF'ye tepki var

Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında VAR hakemi olan Fırat Aydınus, yirmi dört saat geçmeden Kasımpaşa-Rizespor maçına atandı. TFF'nin bu ataması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:31
24 saat içinde iki maç yönetecek! TFF'ye tepki var

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus'un dün akşam oynan Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesinde de VAR'da olması dikkat çekti.

Süper Lig'in ikinci yarının açılış haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Fırat Aydınus VAR'da

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar yer alacak.

Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:31
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Fırat Aydınus
  4. VAR hakemi Fırat Aydınus

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