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24 saat havadan denetim! Bunu yapana af yok

İBB, atıklarını Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e dökerek kirliliğe yol açan gemileri havadan tespit ederek, son bir yılda 87 gemiye 5 milyon 700 bin lira para cezası verilmesini sağladı.

10 Mart 2019 Pazar 11:08
24 saat havadan denetim! Bunu yapana af yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atıklarını Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e dökerek kirliliğe yol açan gemileri havadan tespit ediyor.

Ekipler, son bir yılda, atıklarını denizlere dökerek kirliliğe neden olan 87 gemiye 5 milyon 700 bin lira para cezası verdi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un denizleri ve kıyı şeridini havadan, denizden ve karadan 7/24 kontrol altında tutuyor.

Müdürlük bünyesinde 50 denetim personeli, 2 deniz uçağı, 4 drone ve 81 zum özellikli ve yüksek çözünürlüklü kamerayla kontrol gerçekleştiriyor.

Ekipler, denizleri kirleterek deniz canlılarının yaşam alanlarına zarar verenlere göz açtırmıyor.

Yenikapı Deniz Kontrol Merkezi'ndeki ekipler, denizdeki hareketlilik ve gemilerden salınan atıkları sürekli takip ediyor. Bir ihlal tespit edildiğinde çevre denetim botu, drone eşliğinde olay yerine sevk ediliyor.

Geminin saldığı atıktan ve denizden alınan numuneler, incelenmek üzere İBB'nin Çevre Laboratuvarına gönderilerek analiz ediliyor. Gözle görülen kirliliğin cezası anında kesilirken, analizler sonunda denize boşalttıkları atıkların zararlı olduğu tespit edilen deniz araçlarına da idari para cezaları uygulanıyor.

Cezalar neredeyse 12 kat arttı

İBB ekipleri, son bir yılda, katı, petrol türevli ve kirli balast atıklarla denizleri kirleten 87 gemiye toplam 5 milyon 700 bin TL ceza kesti. 10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu'nda yapılan son değişiklikle denizlere katı atık, evsel su deşarjı, kirli balast ve petrol türevli atıkları (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop ve yağlı atık) döken araçlara uygulanacak cezaları yaklaşık 12 kat arttıran uygulama da hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Zeytinburnu açıklarında petrol türevli atıkla deniz kirliliğine sebebiyet veren bir deniz aracına 2 milyon 700 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Bu idari işlem, İBB ekiplerinin, şimdiye kadar 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden tek seferde bir gemiye uyguladıkları en yüksek çevre cezası olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:08
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. deniz kirliliği

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