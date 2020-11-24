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Aktüel 24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Aktüel

24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi Galata Kulesi'nde açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:02:44 -
24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi Galata Kulesi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Müzesi arşivinden 37 fotoğrafın yer aldığı sergi Galata Kulesi'nin 3. katında açıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde açılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Serginin hem yerli hem yabancı turistlere hitap ettiğini aktaran Yılmaz, "Bu fotoğraflar ve anlatımı, bize Türk eğitiminin geçirdiği safhaları, yapılan fedakarlıkları ortaya koyuyor. Öğretmenlerimizin gününü tebrik ederken, aslında bu mesleğe adım atanların hangi aşamalardan geçtiğini de göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Öğretmenler Günü sebebiyle farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin özverilerinin sergide somut olarak görülebileceğine işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 eğitim vizyonunda bilime sevdalı, kültüre duyarlı, meraklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek var. Bu vizyonla çok yönlü çalışmalar sürdürüyor. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız bu gibi işbirlikleri çok kritik bir noktada duruyor."

Açılışına Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi'nin de katıldığı sergi, iki hafta boyunca izlenebilecek.

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