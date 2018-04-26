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24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

YSK'nın kamuoyuna duyurduğu 24 Haziran seçimlerine katılacak partiler listesinde yer almayan TKP, yaptığı itirazdan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine TKP, partililerine boykot çağrısı yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:29
24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran seçimlerine katılacak partiler listesinde yer almayan Türkiye Kominist Partisi (TKP) karara itiraz etti. YSK bu itiraza ret cevabı verdi.

TKP bunun üzerine açıklama yaptı ve seçmenlerine boykot çağrısı yaptı. Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde;

"Genel Seçimlerle aynı tarihte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde TKP halkımıza yalnızca adaylara değil, bizzat bu seçime ve onun temsil ettiği siyasal rejime sırtını dönme çağrısı yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı sistemi tek kişi yönetimidir. Halkımız bu zeminde siyaset yapmayı da, iradesini tek tek kişilere teslim etmeyi de reddetmelidir.

Üstelik, Cumhurbaşkanlığı seçimi için belirlenen kurallar ve takvim, bu sistemi sorgulayacak, karşısına alacak bir halk temsilcisinin aday olmasına da izin vermemektedir.

Düzen partilerinin ilkesiz ittifak arayışları sırasında adaylık için gündeme gelen isimler, daha şimdiden hukuksuz ve hileli bir oylama ile belirlenmiş olan yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl bir çürümeye yol açacağının kanıtıdır. Halkımız bu çürümeye tavır almalıdır. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi 'geçersiz' bir sistemse oyumuz da 'geçersiz' olmalıdır.

Türkiye’nin sınırsız yetkiye sahip bir Cumhurbaşkanına değil, milyonların örgütlenerek ipleri eline almasına ihtiyacı vardır"

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:29
  1. TKP
  2. YSK

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