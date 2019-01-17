24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim DSP'den aday oldu!

CHP’den 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday adayı olan Etem Körükmez, Kuluncak Belediye Başkanlığı için Demokratik Sol Parti’den adaylığını açıkladı. Bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Körükmez, CHP’nin Kuluncak adayı için halkın tepki gösterdiğini ve bu tepkiden sonra CHP teşkilatı tarafından dışlandığını öne sürerek, DSP Kuluncak ilçe Belediye Başkanlığına aday olmaya karar verdiğini söyledi.

"Ayrılmak zorunda kaldım"

1994 yılında siyasete başladığını kaydeden Körükmez, “O günden bu güne kadar nasıl onurlu bir siyaset yapılır, ben bunu takip ettim. Hiçbir zaman sıkıntı çekmeden, yüzümün kızaracağı bir iş yapmadan siyaset yaptım. Son olarak 2015 yılında Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6. Sıra listesinde milletvekili adayı oldum, Haziran ile Kasım seçimlerde. 2018 seçimlerinde CHP’nin aday adayıydım. Neden DSP diyeceksiniz. Ben siyaseti bırakmıştım. Tabi ki sorunlarımız çok fazla, Kuluncak’ta sıkıntılar vardı. Benim için siyasetçi şu camdaki tül perde kadar temiz olması, üstünde bir sineğin pisliği dahi görülmemesi gerekir. Ben 8 ay önce, Kuluncak’a yakışır bir adayın olması gerektiğini söyledim. Tabi Belediye Başkanı adayı, milletvekili adayı olarak benim CHP’ye emeğim geçmiştir. Atatürk’ün partisinde görev yapıyorum. Burada onurla, o partiyi temsil etmem gerekir. O partiyi temsil edecek insanların da gerçekten çok temiz ve kendine leke getirmeyen insanlar olması gerekir. Bu adayı göstermeyin bu aday bize yakışmaz dedikçe bunlar kastı varmış gibi çıktılar, uzun yıllar Almanya’da eroin kaçakçılığından hapis yatmış bir kişiyi aday gösterdiler. Ben burada rahatsızlığımı dile getirdim, buna karşı çıktığım için, rahatsız oldular. Ben de partimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerine yer verdi.

Kuluncak’ da seçimi kazanacağını iddia eden Körükmez, “Kısmet olursa orayı en iyi şekilde orayı temsil edeceğim ve seçimi de kazanacağım. Benim buradaki çabam sadece CHP’de veya başka partiden belediye başkanı olma meselesi değildir” dedi.

HES'i iptal edecekmiş

Bölgeye yapılmak istenen HES projesinin bölgenin sonu olacağını ifade eden Körükmez, Başkan seçildiği takdirde projenin iptali için çaba sarf edeceğini dile getirerek, “Bu bölgede istenmeyen bir proje var, HES projesi. Burası bizim Ata, Baba yurdumuz. Dünya Kayısının yaklaşık yüzde 85’ini üreten Malatya’nın yaklaşık olarak bin 500 ton kayısı üreten bir bölgesine yapılmak istenen bir proje var. CHP eski il disiplin kurulu Başkanı Tayyar Büyük ile birlikte 3 yıl önce bir dava açtık. Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık. Daha sonra ÇED raporu çıktı. Bu raporda, Irmak yatağına 8 ay su bırakmamak suretiyle bir rapor hazırlandı. Çok büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Bu ırmakta, saniyede 8 metre küp su akmaktadır. Bu ırmağa 8 tane kanalizasyon akıyor. Bu su kurutulduğunda oradaki birikintiler bu insanları sağlık yönünde nasıl etkileyecek bunları tahmin edemiyoruz. Bunu mevcut görev yapan belediye başkan ile paylaştık. Ondan bu konuda bakanlığa gidip öncülük etmesini, Bakan Veysel Eroğlu ile konuşalım dedik. Kendisi de, ‘Beni bu işlere sokmayın, hükümetin tasarrufuna ben müdahale etmeyeceğim’ dedi. Belediye Başkanı olduğum zaman bu projenin iptali için elimden geleni yapacağım. 2 bin 500 dönüm sulanabilir bu araziyi kurtarmak için çaba sarf edeceğim. Burada yapılmak istenen elektrik üretimi 3 tane rüzgârgülü ile veya 80 dekarlık bir güneş enerji paneliyle üretilecek elektriğe eş değerdir. Bunlarla da orada rahatlıkla bir üretim yapılabilir. Bölge buna müsait bir durumda” diye konuştu.

Toplantıya DSP Malatya İl Başkanı Haydar Levent ile Malatya ve ulusal alanda yayın yapan basın kuruluşu temsilcileri katıldı.