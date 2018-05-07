24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak parti milletvekili adayları

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü son bulmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü şimdi açıklanacak olan aday listesinde. Türkiye genelinde ise 7 bin 220 kişi AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için müracaatta bulundu.

KOMİSYON KARARI BEKLENİYOR

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

'KAYBEDECEK ZAMAN YOK''

AK Parti Ankara 1. Bölge milletvekili aday adaylığına dair açıklamalarda bulunan Dursun Balkan:

"Ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu dönemde, kaybedecek bir zaman, yitirilecek bir dakika dahi bulunmamaktadır. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, parti teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımızla beraber iktidar yürüyüşünü taçlandıracağımız 24 Haziran seçimleri için çalışmalarımıza hızla başladık. Her nefeste ülkemize ve partimize hizmet etmeye devam edecek ve AK Parti iktidarını bir kez daha, yeniden milletimizle kucaklaştıracağız."dedi