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24 Haziran seçimleri, AK Parti İstanbul milletvekili adayları

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimlerinde İstanbul'dan 27. dönem milletvekilliği için başvuru yapan isimler merakla bekleniyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:26
24 Haziran seçimleri, AK Parti İstanbul milletvekili adayları

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü sona ermişti. Bu süre içinde AK Parti İstanbul'dan milletvekilliği adayı olmak için 1389 kişi müracaat etti. Türkiye genelinde ise 7 bin 220 kişi AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için müracaatta bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK ) tarafından yayınlanan listede illere göre milletvekili dağılım sayısı İstanbul'da 88 milletvekilliğinden 9 artarak 97'ye çıktı.

Üç seçim bölgesinden oluşan İstanbul 1.bölge 35, 2.bölge 28 ve 3. bölge 35 milletvekili çıkarmış olacak. İstanbul'da bir milletvekil'ne 153 bin 359 kişi düşüyor.

İSTANBUL 1. 2. VE 3. SEÇİM BÖLGELERİNİ KAPSAYAN İLÇELER

İstanbul 1. Bölge


Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 1 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 35 Milletvekili Çıkacaktır.

İstanbul 2. Bölge ilçeleri


Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 2 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 28 Milletvekili Çıkacaktır.

İstanbul 3. Bölge İlçeleri


Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 3 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 35 Milletvekili Çıkacaktır.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:26
  1. 27. dönem istanbul milletvekili adayları
  2. 24 haziran 2018 Ak Parti İstanbul milletvekili adayları
  3. AK Parti İstanbul adayları

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