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24 Haziran Ak Parti Sakarya milletvekili adayları

Adalet ve Kalkınma Parti'si Sakarya teşkilatında 24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için aday adayı başvurularının temayül yoklaması gerçekleştirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:18
24 Haziran Ak Parti Sakarya milletvekili adayları

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere Ak Parti'den milletvekili olmak için başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte il teşkilatlarında da temayül yoklamaları başladı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasına AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Niğde Milletvekili Erdan Özegen, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Bölge Başkanı Arif Serkan Aydemir, milletvekili aday adayları ve delegeler katıldı.

İl Yönetimi sandığından temayül oyunu kullanan Başkan Toçoğlu, milletvekili aday adaylarına başarılar diledi. Toçoğlu, “Temayül yoklamaları AK Parti’nin demokratik anlayışının bir örneğidir. Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Temayül yoklaması sonuçlarının açıklanmayacağı belirtilirken adayların genel merkeze mülakat için çağrılması bekleniyor.

 İşte haber merkezimize ulaşan 27. Dönem Milletvekilliği için Sakarya'dan başvuran aday adaylarının ismi;

Recep UNCUOĞLU

Ayhan Sefer ÜSTÜN

Ali İhsan YAVUZ

Şaban DİŞLİ

Mustafa İSEN

Ender SERBES

Mustafa AK

Semiha BAFRALIOĞLU

Ziya CEVHERLİ

Nuray SAĞIROĞLU

Ali İNCİ

Recep HACIEYÜPOĞLU

Av. Ayşe Özkul ERDEM

Av. Mehmet AKYAZICI

Ahmet ORHAN

Ekrem YÜCE

Muhammet AZAP

Sezai AKYOL

Nuri OKTAY

Abdullah MERT

Şahin KARAASLAN

Mahmut TANDOĞAN

Murat BAYRAK

Mustafa TUNCER

Şeyma ÜRDEM

Serpil BAŞER

Av. Erhan DURSUN

Osman ÇELİK

Cem Sahir İSLAM

Feyza Nursel AKŞİT

Ramazan Serhoş

Cihan SARAÇ

Ekrem DURAN

Nur GÜLŞAN

Recep YILDIRIM

Enes ERKAN

Ali İhsan BİLALOĞLU

Halil İbrahim BAŞAR

Lütfü BAYRAKTAR

Halime Aykılıç YENİ

Bilgehan DOĞRU

Ernur TOÇ

Sevda YILMAZ

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:18
  1. Niğde
  2. İstanbul
  3. 24 Haziran 2018 Ak Parti Sakarya milletvekili aday adayları
  4. 27. dönem ak parti sakarya milletvekili aday listesi
  5. AK Parti Sakarya Milletvekili
  6. Ak Parti Sakarya

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