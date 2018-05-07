24 Haziran Ak Parti Sakarya milletvekili adayları
Adalet ve Kalkınma Parti'si Sakarya teşkilatında 24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için aday adayı başvurularının temayül yoklaması gerçekleştirildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:18
24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere Ak Parti'den milletvekili olmak için başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte il teşkilatlarında da temayül yoklamaları başladı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasına AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Niğde Milletvekili Erdan Özegen, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Bölge Başkanı Arif Serkan Aydemir, milletvekili aday adayları ve delegeler katıldı.
İl Yönetimi sandığından temayül oyunu kullanan Başkan Toçoğlu, milletvekili aday adaylarına başarılar diledi. Toçoğlu, “Temayül yoklamaları AK Parti’nin demokratik anlayışının bir örneğidir. Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Temayül yoklaması sonuçlarının açıklanmayacağı belirtilirken adayların genel merkeze mülakat için çağrılması bekleniyor.
İşte haber merkezimize ulaşan 27. Dönem Milletvekilliği için Sakarya'dan başvuran aday adaylarının ismi;
Recep UNCUOĞLU
Ayhan Sefer ÜSTÜN
Ali İhsan YAVUZ
Şaban DİŞLİ
Mustafa İSEN
Ender SERBES
Mustafa AK
Semiha BAFRALIOĞLU
Ziya CEVHERLİ
Nuray SAĞIROĞLU
Ali İNCİ
Recep HACIEYÜPOĞLU
Av. Ayşe Özkul ERDEM
Av. Mehmet AKYAZICI
Ahmet ORHAN
Ekrem YÜCE
Muhammet AZAP
Sezai AKYOL
Nuri OKTAY
Abdullah MERT
Şahin KARAASLAN
Mahmut TANDOĞAN
Murat BAYRAK
Mustafa TUNCER
Şeyma ÜRDEM
Serpil BAŞER
Av. Erhan DURSUN
Osman ÇELİK
Cem Sahir İSLAM
Feyza Nursel AKŞİT
Ramazan Serhoş
Cihan SARAÇ
Ekrem DURAN
Nur GÜLŞAN
Recep YILDIRIM
Enes ERKAN
Ali İhsan BİLALOĞLU
Halil İbrahim BAŞAR
Lütfü BAYRAKTAR
Halime Aykılıç YENİ
Bilgehan DOĞRU
Ernur TOÇ
Sevda YILMAZ
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