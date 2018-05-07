24 Haziran Ak Parti Nevşehir milletvekili adayları

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü son bulmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü şimdi açıklanacak olan aday listesinde.

AK Parti Nevşehir'den milletvekili aday adayı olan isimler genel merkeze mülakat için davet edildi.

Dün gece AK Parti'den mülakatlar için gelen telefonla adaylar genel merkeze davet edildi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Milletvekili Aday adaylığına başvuranları bugün parti genel merkezinde mülakata alınacak.

Milletvekili aday adayları Nevşehir komisyonunda mülakata girecek. Aday adayları alfabetik sıraya göre değil, genel merkezin belirlediği isimlere göre mülakata alınacak.

Üç gün sürmesi beklenen mülakatlarda adaylara ‘AK Parti'yi niçin tercih ettikleri, projeleri, siyasetteki hedefleri' gibi sorular sorulacak ve kısa cevaplar vermeleri istenecek.

Aday adaylarının, giyimi-kuşamı, temsil kabiliyeti ve diksiyonları mülakatta dikkate raporlaştırılacak.

Komisyonlar gerekirse 24 saat esaslı çalışıp, ön elemeleri yaparak hazırladıkları raporu bir üst komisyona sunacak.

İşte Nevşehir'den aday olan isimler,

Ahmet Avlanmaz

Ahmet Ensonra

Ahmet Çiftcibaşı

Ahmet Alparslan Erarslan

Ali Aycan Kolukısa

Ali Yasir Gölbaşı

Cengiz Ekici

Doğan Köse

Ebubekir Gizligider

Emre Çalışkan

Ersan Erkut

Fatma Çömçe

Gözde Çalışkaner Nibat

Hasan Ünver

Hasan Yıldırım

Hülya Başkın

Hüseyin Varır

İbrahim İlalan

Kemal Semiz

Mahmut Dede

Makbule Atlı

Mehmet Esat Terzioğlu

Mustafa Açıkgöz

Necdet Ada

Nuhali Ulukuş

Nurcan Ateşok Deveci

Ömer Çıkma

Özlem Köşker

Reyhan Memiş

Rıtvan Köybaşı

Salih Taşdirek

Serhat Tuğral

Şaban Bilici

Şevki Gedik

Türkay Doğan

Uğur Kemikli

Yavuz Yapar

Yavuz Selim Aslan

Yener Tekeli

Yücel Menekşe

Zafer Salgın