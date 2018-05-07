24 Haziran Ak Parti Nevşehir milletvekili adayları
24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken genel seçimlerinde Nevşehir 27. dönem milletvekilliği adayları merakla bekleniyor.07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:29
AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü son bulmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü şimdi açıklanacak olan aday listesinde.
AK Parti Nevşehir'den milletvekili aday adayı olan isimler genel merkeze mülakat için davet edildi.
Dün gece AK Parti'den mülakatlar için gelen telefonla adaylar genel merkeze davet edildi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Milletvekili Aday adaylığına başvuranları bugün parti genel merkezinde mülakata alınacak.
Milletvekili aday adayları Nevşehir komisyonunda mülakata girecek. Aday adayları alfabetik sıraya göre değil, genel merkezin belirlediği isimlere göre mülakata alınacak.
Üç gün sürmesi beklenen mülakatlarda adaylara ‘AK Parti'yi niçin tercih ettikleri, projeleri, siyasetteki hedefleri' gibi sorular sorulacak ve kısa cevaplar vermeleri istenecek.
Aday adaylarının, giyimi-kuşamı, temsil kabiliyeti ve diksiyonları mülakatta dikkate raporlaştırılacak.
Komisyonlar gerekirse 24 saat esaslı çalışıp, ön elemeleri yaparak hazırladıkları raporu bir üst komisyona sunacak.
İşte Nevşehir'den aday olan isimler,
Ahmet Avlanmaz
Ahmet Ensonra
Ahmet Çiftcibaşı
Ahmet Alparslan Erarslan
Ali Aycan Kolukısa
Ali Yasir Gölbaşı
Cengiz Ekici
Doğan Köse
Emre Çalışkan
Ersan Erkut
Fatma Çömçe
Gözde Çalışkaner Nibat
Hasan Ünver
Hasan Yıldırım
Hülya Başkın
Hüseyin Varır
İbrahim İlalan
Kemal Semiz
Mahmut Dede
Makbule Atlı
Mehmet Esat Terzioğlu
Necdet Ada
Nuhali Ulukuş
Nurcan Ateşok Deveci
Ömer Çıkma
Özlem Köşker
Reyhan Memiş
Rıtvan Köybaşı
Salih Taşdirek
Serhat Tuğral
Şaban Bilici
Şevki Gedik
Türkay Doğan
Uğur Kemikli
Yavuz Yapar
Yavuz Selim Aslan
Yener Tekeli
Yücel Menekşe
Zafer Salgın
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