24 Haziran AK Parti Mersin milletvekili adayları
24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için Mersin' de AK Parti' den vekil olabilmek için 165 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:06
AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan PEKER aday adaylığı süreci ile ilgili açıklama yaptı.Aday Adayı başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek bunun bir rekor olduğunu ifade eden Peker, " Rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu.Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi
İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Mersin'den başvuran aday adaylarının ismi;
Nafiz Deniz
Erdal Yayla
Mehmet Emin Kaplan
Suat Kılıç
Güven Karaoğlu
Hasan Özcürümez
Adem Bolat
İbrahim Halil Kocadağ
Kevser Tan
Ahmet Baran
Mahmut Polat
Cenk Cenkcimenoğlu
Mehmet Erdal Durna
Osman Hakan Arslan
Cem Hamavioğlu
Mehmet Ateşli
Ramazan Uğur Tırak
Taner Boz
Mehmet Taşkıran
Volkan Avcı
Zeynep Sak Pusat
Mehri Bilgen
Ali Annak
Kerim Parlatan
Abdurrahman Altunsucu
Cemal Balkaya
Ali Kıratlı
Elif Gülsüm Yılmaz
Faruk Hilmi Turgut
Ali Mazak
Erdal Şevgin
Haci Özkan
Kani Yurtseven
Mahmut Cin
Osman Çeliker
Mustafa Akgül
Abdul Rauf Ulusoy
Nurhayat Okur
Osman Türk
Muhammed Emin Erden
Ali Ergin
Mustafa Turan
Ramazan Merveyanoğlu
Adem Yükselgüngör
Sabahattin Kılıççıoğlu
Tamer Erdoğan
Ümit Bengi
Zafer Karakaş
Mustafa Kızıl
Ülkem Çalışkan
Necati Göküş
Mehmet Sait Kayan
Ali Baysal
Yücel Avcı
Mehmet Nuri Tuna
Ali Kubilay Ilgın
Mustafa Yetkin
Abdulkuddus Şengül
Recep Hüdayi Ünal
Ayşe Harputlu
Makbule Belinda Söğüt
Özcan Can
Ali Er
Muhammet Fatih Seyit
İbrahim Soysal
Mehmet Teke
Abdulkadir Küpeli
Bilal Özkan
Aynur Olğaç
Hüseyin Sucu
Mehmet Kaval
Ayten Yeniçıkan
Muhammed Sadık Özkan
Güllü Can
Necmettin Alkur
Niyazi Altun
Baki Koçumoğlu
M. Naci Durmaz
Arif Abalı
Habib Kurt
Zülfiye Şahin
Fatma Ayhan Sezer
Asuman Öztürk
Erhan Çontar
Murat Yontar
Azmi Gülşen
Hüseyin Dinler
Ersin Akdoğan
Nusret Safa Kutlay
Devrim Eke
Cumhur Alp
Mustafa Kılıç
Demet Epsileli
Abdulkadir Küpeli
Edhem Alış
Hakkı Meniz
Mahsum Sevimli
Kemal Kaçmaz
Hüseyin Ramazan Köse
Muhammet Kürşat Haddat
Kadir Uysal
Mustafa Yıldız
Lütfi Üredi
Hasan Yeniay
Muhammed Alp
Mehmet Fatih Kalkan
Hasan Dinçer
Kürşad Tüzmen
Mustafa Cüceloğlu
İbrahim Özdoğdu
Mahmut Türk
Süleyman Eroğlu
Osman Demir
Seyhan Akbaba
Hatice Gökşen Küçükçelebi
Ramazan Özünal
Semih Özsu
Turgay Baydar
Zeki Kaba
Radife Dincer
Fatma Yıldırım
Mustafa Erim
Yusuf Ceylan
Zenep Leyla Aysalar
Orhan Kemal Yüksel
Mustafa Kaya
Esma Kök
Saliha Adıcan
Hüseyin Pala
Teslime Dudu
Şerif Ersoy Schwochow
Ramazan Aluç
Hacı Mustafa Aydoğmuş
Ömer Kotluk
Rabia Nur Şenlik
Süleyman Aktan
Yakup Halit Bulut
Zeynep Gül Yılmaz
Okan Özer
Mustafa Gökcen
Engin Aksoydan
Hasan Podak
Fuat Değer
Gonca Yıldız
Erdal Saçan
Hadiye Koçak
Fatih Dölek
Emre Ustalar
Faruk Şimşekkaya
Hüseyin Soyer
Meryem Cüce
Hüseyin Gölgeli
Hasan Karacan
Meral Kanşıray
Eyüphan Abay
Mustafa Mızrak
Halit Çortul
Muhammet Ali Aslangil
Mehmet Akdoğan
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