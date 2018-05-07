24 Haziran AK Parti Mersin milletvekili adayları

AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan PEKER aday adaylığı süreci ile ilgili açıklama yaptı.Aday Adayı başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek bunun bir rekor olduğunu ifade eden Peker, " Rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu.Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi

İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Mersin'den başvuran aday adaylarının ismi;

Nafiz Deniz

Erdal Yayla

Ahmet Doğan

Mehmet Emin Kaplan

Suat Kılıç

Güven Karaoğlu

Hasan Özcürümez

Adem Bolat

İbrahim Halil Kocadağ

Kevser Tan

Ahmet Baran

Mahmut Polat

Cenk Cenkcimenoğlu

Mehmet Erdal Durna

Osman Hakan Arslan

Cem Hamavioğlu

Mehmet Ateşli

Ramazan Uğur Tırak

Taner Boz

Mehmet Taşkıran

Volkan Avcı

Zeynep Sak Pusat

Mehri Bilgen

Ali Annak

Kerim Parlatan

Abdurrahman Altunsucu

Cemal Balkaya

Ali Kıratlı

Elif Gülsüm Yılmaz

Faruk Hilmi Turgut

Ali Mazak

Erdal Şevgin

Haci Özkan

Kani Yurtseven

Mahmut Cin

Osman Çeliker

Mustafa Akgül

Abdul Rauf Ulusoy

Nurhayat Okur

Osman Türk

Muhammed Emin Erden

Ali Ergin

Mustafa Turan

Ramazan Merveyanoğlu

Adem Yükselgüngör

Mustafa Öztürk

Sabahattin Kılıççıoğlu

Tamer Erdoğan

Ümit Bengi

Zafer Karakaş

Mustafa Kızıl

Ülkem Çalışkan

Necati Göküş

Mehmet Sait Kayan

Ali Baysal

Yücel Avcı

Mehmet Nuri Tuna

Ali Kubilay Ilgın

Mustafa Yetkin

Abdulkuddus Şengül

Recep Hüdayi Ünal

Ayşe Harputlu

Makbule Belinda Söğüt

Özcan Can

Ali Er

Muhammet Fatih Seyit

İbrahim Soysal

Mehmet Teke

Abdulkadir Küpeli

Bilal Özkan

Aynur Olğaç

Hüseyin Sucu

Mehmet Kaval

Ayten Yeniçıkan

Muhammed Sadık Özkan

Güllü Can

Necmettin Alkur

Niyazi Altun

Baki Koçumoğlu

M. Naci Durmaz

Arif Abalı

Habib Kurt

Zülfiye Şahin

Fatma Ayhan Sezer

Asuman Öztürk

Erhan Çontar

Murat Yontar

Azmi Gülşen

Hüseyin Dinler

Ersin Akdoğan

Nusret Safa Kutlay

Devrim Eke

Ali Cumhur Taşkın

Cumhur Alp

Mustafa Kılıç

Demet Epsileli

Abdulkadir Küpeli

Edhem Alış

Hakkı Meniz

Mahsum Sevimli

Kemal Kaçmaz

Lütfi Elvan

Hüseyin Ramazan Köse

Muhammet Kürşat Haddat

Kadir Uysal

Mustafa Yıldız

Lütfi Üredi

Hasan Yeniay

Muhammed Alp

Mehmet Fatih Kalkan

Hasan Dinçer

Kürşad Tüzmen

Mustafa Cüceloğlu

İbrahim Özdoğdu

Mahmut Türk

Süleyman Eroğlu

Osman Demir

Seyhan Akbaba

Hatice Gökşen Küçükçelebi

Ramazan Özünal

Semih Özsu

Turgay Baydar

Zeki Kaba

Radife Dincer

Fatma Yıldırım

Mustafa Erim

Yusuf Ceylan

Zenep Leyla Aysalar

Yılmaz Tezcan

Orhan Kemal Yüksel

Mustafa Kaya

Esma Kök

Saliha Adıcan

Hüseyin Pala

Teslime Dudu

Şerif Ersoy Schwochow

Ramazan Aluç

Hacı Mustafa Aydoğmuş

Ömer Kotluk

Rabia Nur Şenlik

Süleyman Aktan

Yakup Halit Bulut

Zeynep Gül Yılmaz

Okan Özer

Mustafa Gökcen

Engin Aksoydan

Hasan Podak

Fuat Değer

Gonca Yıldız

Erdal Saçan

Hadiye Koçak

Fatih Dölek

Emre Ustalar

Faruk Şimşekkaya

Hüseyin Soyer

Meryem Cüce

Hüseyin Gölgeli

Hasan Karacan

Meral Kanşıray

Eyüphan Abay

Mustafa Mızrak

Halit Çortul

Muhammet Ali Aslangil

Mehmet Akdoğan