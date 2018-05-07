24 Haziran Ak Parti Konya milletvekili adayları

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere Ak Parti'den milletvekili olmak için Konya'dan 233 aday başvuru yaptı. Başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte il teşkilatlarında da temayül yoklamaları başladı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon ile teşkilat mensupları oy kullandı. Saat 10.00'da başlayan yoklama 16.00'da sona erdi.

Temayül yoklaması sonuçlarının açıklanmayacağı belirtilirken adayların genel merkeze mülakat için çağrılması bekleniyor.

İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Konya'dan başvuran aday adaylarının ismi;

Abdullah Ağralı, Ahmet Burak Toprak, Abdullah Sami Acar, Abdullah Güzeldülger, Abdullah Çavuşoğlu, Ahmet İzi, Ahmet Özdoğan, Ahmet Kağan Karabulut, Ahmet Mürsel Doğan, Ahmet Nihat Baysal, Ahmet Sarıdoğan, Ahmet Vejdi Çınar, Ahmet Demirkirişci, Ahmet Sorgun, Adil Dönmez, Ali Akmaz, Ali Cahit Tekin, Ali Kaya, Ali Sürücü, Ali Ulu, Arif Kıyak, Aslı Gönüllü Tamer, Aslı Yanık, Asuman Kökten, Aygül Erdem, Aykut Takımcı, Aynur Bakırcı, Ayşe Atsan, Ayşegül İnal Soycan, Ayşe Türkmenoğlu, Bekir Akdemir, Bekir Alboğa, Batuhan Aşıcı, Batuhan Onur Kolçak, Bayram Çelmeli, Bülent Aycan, Bünyamin Ulu, Celal Candan, Cemil Er, Cemil Dönmez, Cem Zorlu, Cengiz Yalınız, Cihangir Ergün, Cihan Özdemir, Cihat Özkan , Durul Türkmen, Ecevit Öksüz, Edip Yıldız, Elife Meral Karakoyun, Emirhan Doğan, Emre Yörümez, Engin Şafak, Ercüment Sarıkafa, Erdinç Akca, Erdoğan Çalışkan, Eyyüp Özpınar, Fatih Keş, Fatih Nükte, Fatih Özdemir, Fatma Başaralı, Fatma Nur Özoğul, Fevzi Kaynar, Gamze Derinçay, Goncagül Çok, Gülay Samancı, Gürsoy Bilgin, Güvenç Ulaşan, Hacı Ali Özel, Hacı Ahmet Özdemir, Hacı Ahmet Şimşek, Halil Etyemez, Hamdi Turşucu, Hasan Hüseyin Aydın, Hasan Küçükkendirci, Hasan Uysal, Hasan Uzman, Hasan Yel, Hasan Yaşar, Hasan Çağlayan Dündar, Hayati Arık, Hatice Mendi, Hülya Gök, Hülya Tuğyan, Hüseyin Aslan, Hüseyin Keleş, Hüseyin Üzülmez, Hüsnüye Erdoğan, İbrahim Burak Tekşen, İbrahim Büyüktorun, İbrahim Kılınç, İbrahim Erol, İbrahim Türkan, İbrahim Kürşat Göçergi, İhsan Kara, İhsan Zorlu, İlker Yalçın, İsmail Afşar, İsmail Cengiz Uysal, İsmail Küçükbayrak, İsmail Selçuk Atçeken, İsmail Taha Coşkun, İsmail Topçu, Kadriye Erdoğan, Kadriye Mutlu, Keziban Bayık, Kudret Bülbül, Kübra Solak, Leyla Şahin Usta, Ladiger Özdemir, Leyla Erdal, Lokman Koyuncuoğlu, Mahmut Cavit Büyükcengiz, Mehmet Acar, Mehmet Akay, Mehmet Akif Sönmez, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Ali Bostancı, Mehmet Ali Kabak, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Büyükyıldırım, Mehmet Celalettin Ergene, Mehmet Çakıoğlu, Mehmet Çalık, Mehmet Eren, Mehmet Ergül, Mehmet Hamdi Yıldırım, Mehmet Kahya, Mehmet Ercan, Mehmet Önal, Mehmet Özdemir, Mehmet Özlü, Memiş Taşpınar, Metin Özgün, Muhammed Ali Ekinalan, Muhammed Furkan Asilkan, Muhammed Said Çelik, Muhammed Zeren, Muhammet Fatih Şahin, Muhammet Uğur Kaleli, Muharrem Kayacık, Murat Keçeciler, Murat Özdemir, Murat Selçuk Güçlü, Mustafa Altınekinli, Mustafa Baloğlu, Mustafa Çağlayan, Mustafa Çetin, Mustafa Efe, Mustafa Ersöz, Mustafa Hançer, Mustafa Hamurcu, Mustafa İbalı, Mustafa Karaca, Mustafa Kaya, Mustafa Kayhan, Mustafa Ulu, Mücteba Gökşen, Mürsel Kartal, Müzeyyen Erdoğan, Müzeyyen Yalçın, Nadir Paksoy, Naile Şeker, Namık Güler, Nazire Gündoğdu, Nesrin Sert, Niyazi Gökdoğan, Niyazi İlhan Terzioğlu, Orhan Erdem, Oruç Baba İnan, Osman Uyar, Osman Yavuz, Ömer Aktürk, Ömer Kuş, Ömer Ünal, Ömer Faruk Kanık, Özay Arslan, Pervin Dilek, ​Ramazan Turan, Ramazan Yaşar, Ramazan Poçan, Ramazan Sodan, Remzi Çetin, Rifat Yüzbaşıgil, Ruhi Torun, Salih Yılmaz, Salim Özdemir, Samed Dedemli, Selim Sayın, Selman Özboyacı, Seyit Yaylacı, Seyit Ali Kurtuluş, Sıttıka Yalçın, Soner Özdere, Sultan Işık, Sultan Uysal, Süleyman Dönmez,Şükran Akıncı, Şükran Küçüktabak, Şaban Topal, Şamil Ersin Güngör, Şecaattin Küçükdağ, Şehmuz Kaya, Şükrü Metin, Tahir Akyürek, Taha Kadir Mısırlıoğlu, Tahsin Koparan, Temel Peker, Turgay Özcan, Turgut Murat Dirik, Tuba Doğan, Tuba Türkal, Tülay Çakır, Tülay Oruç, Uğur Ayhan, Uğur Eren, Vehbi Özalp, Vehbi Özdemir, Veli Tolu, Veyis Karani Çiftçi, Veysel Özince, Yağmur Sezer, Yaşar Çiftçi, Yaşar Toy, Yahya Özüdoğru, Yakup Özkurt, Yılmaz Altunsoy, Yunus Emre Tarhan, Yusuf Cihan Kaya, Yücel Sevinç, Zerrin Özel, Zeynep Nur Tuncer, Züleyha Tekdemir ve Ziya Altunyaldız.